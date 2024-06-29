الروائي الليبي هشام مطر يفوز بجائزة أورويل للرواية السياسية

فاز الروائي الليبي هشام مطر، بجائزة أورويل للرواية السياسية، وهي جائزة بريطانية للكتابة السياسية، مقرها في كلية لندن الجامعية.

وتدور أحداث الرواية التي حملت اسم “أصدقائي” حول ثلاثة ليبيين منفيين في لندن، وتحمل في قلبها حدثاً حقيقياً يعود للعام 1984، عندما فتح المسؤولون النار على المتظاهرين في السفارة الليبية بلندن، حسب صحيفة الغارديان.

ووصفت مؤسسة أورويل الراعية للجائزة، رواية “أصدقائي” بأنها تتسم بهدوء النثر والدراما المؤلمة للحدث، بالإضافة إلى أسلوبها “الرقيق قديم الطراز”.

وقالت المؤسسة إنها “رواية دافئة وواضحة الرؤية بشكل غير عادي، تدور جزئيًا حول قوة الكلمة الأدبية في إحداث تغيير بالعالم الحقيقي”.

يذكر أن هشام مطر، كاتب ليبي ـ بريطاني، وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970، وفازت مذكراته “العودة” سابقا بجائزة بوليتزر عن فئة السيرة الذاتية في عام 2017 وجائزة “جين ستين” للكتاب في العام نفسه.