الروائي «هشام مطر» يحقق إنجازا جديدا

حقق الروائي الليبي هشام مطر، إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرته الأدبية المتميزة، حيث اختيرت روايته الأخيرة “أصدقاء” ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية للعام 2024.

وبحسب وكالة وال، “يأتي هذا الترشيح يأتي بعد أشهر قليلة من فوز الرواية نفسها بجائزة جورج أورويل للكتابة السياسية، مما يبرز الأهمية الأدبية والسياسية لهذه الرواية”.

و”تدور أحداث رواية “أصدقاء” حول رحلة الكاتب إلى ليبيا بعد الثورة، وبحثه عن حقيقة اختفاء والده، وتتناول الرواية قضايا مهمة مثل الحرية، الديمقراطية، والهوية. وقد لاقت الرواية استحسانا كبيرا من النقاد، الذين أشادوا بأسلوب مطر السردي المتميز وقدرته على تناول قضايا معقدة بطريقة شجاعة ومؤثرة”.

و”تعتبر جائزة البوكر الدولية واحدة من أرقى الجوائز الأدبية في العالم، وتمنح سنويا لأفضل رواية مكتوبة باللغة الإنجليزية، مما يفتح آفاقا واسعة أمام مطر للوصول إلى جمهور عالمي أوسع”.

و”تضم القائمة الطويلة لجائزة البوكر هذا العام 13 رواية من مختلف أنحاء العالم، واختيرت الرواية من بين 156 رواية مرشحة، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة التي تضم ست روايات في سبتمبر المقبل، ثم الإعلان عن الفائز بالجائزة في نوفمبر من نغس العام، وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني”.