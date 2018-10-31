الروبل الروسي بديلاً للدولار في أكبر صفقة لبيع الأسلحة!

كشفت روسيا اليوم الأربعاء عن إبرامها أول صفقة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية بالروبل الروسي، مبتعدة عن العملة الأمريكية في خطوة ستسهم في الحد من هيمنة الدولار على العالم.

حيث أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اليوم الأربعاء أن العقد الذي وقعته روسيا مع الهند لتزويدها بمنظومة الدفاع الجوي “إس 400” أبرم بالعملة الروسية.

وكانت موسكو ونيودلهي قد وقعتا على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في 5 أكتوبر عقداً بأكثر من خمسة مليارات دولار لتوريد 5 كتائب “إس 400″، في صفقة وصفتها “روسوبورون إكسبورت” الشركة المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة الروسية، بالأكبر في تاريخها.

هذا ويُعد توقيع الصفقة بالروبل مؤشراً قوياً على أن روسيا بدأت في اتخاذ خطوات عملية للتخلي عن الدولار في تجارتها الخارجية، ولاسيما صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية، التي تقدر بنحو 15 مليار دولار سنويا، إذ تحتل روسيا المرتبة الثانية ضمن قائمة مصدري الأسلحة في العالم.

كما أعلنت روسيا وتركيا وإيران في وقت سابق عن عزمها على استبدال الدولار في تعاملاتها التجارية بعملات أخرى، قد تكون الوطنية أو اليورو أو اليوان.