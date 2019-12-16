الروبوت صوفيا.. تخاطب العالم.

ولفتت الروبوت صوفيا إلى أنها تشارك لتقدم رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والروبوتات.

وتابعت قائلة “أنا عمري 3 سنوات، وسافرت إلى أكثر من 65 دولة حول العالم، وتعلمت من البشر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين أحوالهم”.

​وقالت الروبوت صوفيا إنها تؤمن كثيرا أن البشر والروبوتات لا يمكن أن يتنافسا، بل هما يكملان بعضهما البعض، مضيفةً: “نحن بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي”.

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بمشاركة ما يقارب الـ7 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.