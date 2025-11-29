الرياضة الليبية تتألق.. 33 قلادة إفريقية وتأهل عالمي لـ«السعداوي»

حقّقت الرياضة الليبية حضورًا لافتًا خلال الأيام الأخيرة على المستويين القاري والدولي، بعدما أنهى منتخب ليبيا للقوة البدنية مشاركته في بطولة أفريقيا 2025 بالعاصمة التونسية بحصيلة بلغت 33 قلادة ملوّنة، موزعة على 22 ذهبية و8 فضية و3 برونزية، في واحد من أبرز الإنجازات الليبية في رياضات القوة خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذا التفوق يعكس العمل الفني والإداري المستمر داخل المنتخب، ويعزز مكانة ليبيا في المنافسات القارية.

وفي إنجاز دولي موازٍ، واصل البطل الليبي نوري السعداوي تألقه في بطولة العالم للكاراتيه المقامة في مصر، بعد تحقيقه فوزين ثمينين؛ الأول على بطل العالم الكرواتي بنتيجة 1–0، والثاني على لاعب المنتخب اليوناني بنتيجة 2–1، ليحجز بطاقة التأهّل إلى دور الـ16 ويقترب من المنافسة على إحدى ميداليات البطولة.

وتأتي هذه النتائج لتعزز صورة الرياضة الليبية التي تشهد خلال الفترة الأخيرة دعمًا متزايدًا لبرامج التطوير والمشاركات الخارجية، في إطار سعي وزارة الرياضة لرفع جاهزية الرياضيين وتمثيل ليبيا بقوة في البطولات الدولية.