الرياضة الليبية تودع نجم «الأهلي بنغازي» علي مرسال

ودّعت أسرة كرة القدم الليبية أسطورة “الأهلي بنغازي الدولي” علي مرسال.

ونعت الصفحة الرسمية للنادي عبر الفيسبوك، قائلة: “ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة أسطورة من أساطير الكرة الليبية والكيان علي مرسال، اللهم أسكنه فسيح جنانك وأرحمه بواسع مغفرتك يا رب العالمين”.

وتقدمت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي بتعزية، قالت فيها: “يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم بأحر التعازي والمواساة للأسرة الرياضية عامة في وفاة لاعب منتخبنا الوطني وناديي الأهلي ببنغازي والتعاون الكابتن علي مرسال، بعد معاناة طويلة مع المرض، سائلين الله -عز وجل- أن يتقبله برحمته الواسعة، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

واحتفظ نجم كرة القدم الليبية الراحل علي مرسال بمسيرة رائعة وسجل حافل بالإنجازات مع نادييه الأهلي بنغازي والتعاون، ليصبح وأحدا من أبرز أساطير اللعبة عبر التاريخ.

وبحسب بوابة الوسط، كانت بداية مرسال مع الكرة كانت في الساحات والمدارس والأندية، وأول نادي رسمي لعب له كان نادي التعاون بإجدابيا، إذ تدرب مع كل من ممدوح المصري ثم كيري البلغاري، ولعب لفريق التعاون سبعة مواسم كروية.

وانضم مرسال للأهلي بنغازي بعد مجيء وفد من النادي، ضم المرحوم الدكتور المهدي المطردي والدكتور محمد بالروين وعيسى السعيطي، الذين اتصلوا بالنادي، وطلبوا منهم الاستغناء. ونظرا للعلاقات الطيبة بين الأهلي بنغازي والتعاون، فقد جرى منحه الاستغناء دون أي شروط إلا توفير سكن له، وكان ذلك أمر يسير في تلك الفترة.

وكانت بداية مرسال الرسمية مع الأهلي بنغازي في الموسم الرياضي 1974-1975، وشارك في أول مباراة له ضد فريق المدينة، وكان الحكم الحاج محمد التاجوري، وانتهت لمصلحة الأهلي 3-0، وسجل في تلك المباراة حسين منصور هدفين وسعد الفزاني هدفا.

فاز مرسال مع الأهلي بنغازي ببطولات ودية ورسمية عدة، أهمها بطولة الدوري للموسم 1974-1975، وبطولة الكأس موسم 1987-1988. كما ترأس فريق الأهلي أعواما عدة.