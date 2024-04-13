الرياضة تتحول إلى مناخ للشائعات حول الخلاف المغربي الجزائري

نفى فريق “نهضة البركان” المغربي ما تداوله نشطاء خلال الساعات الماضية، حول إصدار السلطات الجزائرية، قرارا يقضي بعدم السماح لممثل المغرب في بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باللعب بزيه الرسمي كونه مزين بـ”خريطة” المملكة الرسمية.

وقال مسؤول إداري في النادي لموق “أخبارنا” المغربي أن كل ما تم الترويج له، “مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة”، مشيرا إلى أن الإدارة على تواصل مباشر مع مسؤولي الـ “كاف” من أجل ترتيب إجراءات السفر إلى الجزائر.

وأكد المسؤول الإداري أنه لا وجود لأي مانع قانوني من أن يلعب الفريق المغربي بقميصه الرسمي المزين بخريطة المغرب.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول أن بعثة الفريق ستغادر المغرب يوم الثلاثاء المقبل، وستكون الوجهة نحو تونس، ومنها إلى الجزائر، بسبب استمرار غلق المجال الجوي بين المغرب و الجزائر.