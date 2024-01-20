الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

أعلن على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن استضافة المملكة العربية السعودية الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، يومي 28 و29 أبريل 2024، لمناقشة العديد من القضايا المهمة مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تشكّل هذه الفعالية، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيستضيف اجتماع الرياض أكثر من 700 مشارك من الخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة.

وقال وزير الاقتصاد السعودي، أثناء إعلانه عن هذا الحدث: ” الاجتماع في الرياض سيركز على التعاون الدولي والنمو والطاقة، وسيكون هذا الحدث منصة جديدة تمكن المنتدى الاقتصادي العالمي وشركائنا العالميين من النقاش في حوارات بناءة لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم”.

من جانبه، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “في وقت تتزايد فيه الانقسامات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، هناك حاجة ملحّة ليس فقط لتحديد مجالات المصالح المشتركة ولكن أيضًا لتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة”.