«الريال الإيراني» يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار

سجل الريال الإيراني، الأحد، أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، مع تصاعد الضغوط الاقتصادية بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وفق مواقع إلكترونية متخصصة في تتبع أسعار العملات.

وبحسب السوق السوداء غير الرسمية، تداول الدولار الواحد بحوالي 1,12 مليون ريال إيراني، وفق موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين، وكان الدولار قبل تفعيل الدول الأوروبية الثلاث — فرنسا وبريطانيا وألمانيا — “آلية الزناد” يتجاوز قليلاً مليون ريال إيراني فقط، ما يعكس صدمة الأسواق للقرار الأخير.

وجاءت العقوبات الجديدة بعد فشل المفاوضات النووية بين طهران والقوى الغربية، لتعيد فرض قيود صارمة على التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي، إضافة إلى تدابير اقتصادية واسعة، وذلك بعد 10 سنوات من رفعها.

وعلى الرغم من إعادة فرض العقوبات السبت، أكدت القوى الأوروبية والولايات المتحدة أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية، في وقت نددت إيران بالقرار ووصفته بأنه غير مبرر، محذرة من عواقب اقتصادية وسياسية محتملة.

وكان أوضح الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة “السوربون”، كليمان تيرم، أن هذه العقوبات لا تعني “حصاراً كاملاً” على إيران، لكنها سترفع تكلفة التعاملات المالية وتجبر الشركات على إعادة تقييم علاقاتها مع طهران، خصوصاً في مجالات الشحن والتجارة الدولية.

وأشار تيرم إلى أن الالتفاف على العقوبات سيكون له ثمن سياسي واقتصادي، مؤكداً أن الشركات ستواجه ارتفاعاً في التكاليف وليس حصاراً مطلقاً، ما يعكس محدودية التأثير المباشر للعقوبات على النشاط النووي الإيراني، لكنها تمثل ضغطاً مالياً وسياسياً واضحاً على طهران.

