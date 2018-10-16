الريال السعودي يتعافى بعد التلويح بإمكانية الإعتراف بقتل خاشقجي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تقرير أفاد بأن الرياض تستعد للإقرار بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

حيث تعافت العملة السعودية لتصل إلى 3.7514 ريال للدولار، بعدما هوت إلى أدنى مستوياتها في عامين عند 3.7526 ريال للدولار أمس الاثنين بسبب مخاوف من أن يضر اختفاء خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية.

وكما هو معروف فإن سعر صرف الريال مربوط بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال للدولار، وتراوح تقلباته بين 3.7498 إلى 3.7503 نادرة.

في سياق متصل نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدرين أن السعودية تعد تقريراً تعترف فيه بمقتل خاشقجي بالخطأ.

وذكرت نيويورك تايمز عن مصدر مطلع قوله أن الرياض ستلقي على مسؤول في المخابرات المسؤولية عن عملية خاشقجي التي سارت على نحو خاطئ.