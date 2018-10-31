الريال مُدمر و«لاودروب» يرفض مهمة النهوض بالنادي الملكي

حيث توجه النادي الملكي بطلب إلى مايكل لاودروب لقيادة الفريق بعد فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، لكن الدنماركي رفض الطلب واصفاً الوضع في ريال مدريد بالمدمر.

كما أعلن ريال مدريد الاثنين الماضي إقالة مدربه جولين لوبيتيغي بعد يوم من هزيمة الميرينجي في لقاء الكلاسيكو أمام البلوغرانا بنتيجة 1-5، ضمن الجولة العاشرة لليغا، وتوكيل المهمة للاعبه السابق الأرجنتيني سانتياغو سولاري لقيادة الفريق مؤقتا.

يُذكر أن مايكل لاودروب كان قد دافع عن ألوان الغريمين التقليديين، ريال وبرشلونة لمدة خمسة مواسم، في الفترة ما بين عامي (1989-1994)، وريال مدريد موسمي (1994-1996)، وسبق له تدريب عدة أندية أبرزها، سوانسي الإنجليزي، وخيتافي وريال مايوركا الإسبانيين وسبارتاك موسكو.