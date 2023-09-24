«الرّسّام» يحصل على دعم الطّبقات والخلفيّة الشّفّافة في التّحديث القادم

كشفت شركة مايكروسوفت عن التحديث الذي يتم طرحه حاليًا للاختبار في برنامج “ويندوز إنسايدرز” عن أن برنامج الرسام سيحصل قريبًا على دعم لميزة الطبقات والخلفية الشفافة.

وفقاً لمنصة “رقمي” ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإنشاء صور أكثر تعقيدًا وواقعية، من خلال إضافة عناصر متعدّدة إلى نفس الصورة وتحريرها بشكل مستقل.

الطبقات: يمكن للمستخدمين إضافة طبقات جديدة إلى الصورة وإعادة ترتيبها ونقلها ودمجها وتكراريها.

الخلفية الشفافة: عند مسح جزء من الطبقة، ستصبح العناصر من الطبقات الموجودة أسفلها مرئية.

ملفات PNG الشفافة: يمكن فتح وحفظ ملفات PNG الشفافة بدون خلفيات.

موعد الإطلاق:

من المتوقع أن يتم إصدار هذه الميزات في الإصدار النهائي من برنامج الرّسام في وقت لاحق من هذا العام.