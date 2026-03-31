«الزائر الصحي» تعقد اجتماعها الأول لتحديد الركائز الاستراتيجية

عقدت اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على برنامج الصحة المجتمعية (الزائر الصحي) اجتماعها الأول برئاسة مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية ومستشار وزارة الصحة، وبمشاركة مكتب التعاون الدولي، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وذلك استعدادًا لإطلاق البرنامج على الصعيد الوطني، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية.

وجاء الاجتماع بهدف وضع الإطار التنظيمي للبرنامج، من خلال اعتماد أهدافه وآليات تنفيذه، وتوحيد الرؤية حول أولويات العمل المجتمعي، ومناقشة استراتيجية توسيع التغطية الصحية، وتعزيز العدالة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كما استعرض المشاركون خارطة الطريق والجدول الزمني وآليات المتابعة، إلى جانب تطوير نظم التسجيل وتحسين تخطيط وتوزيع القوى العاملة المجتمعية لضمان كفاءة الأداء وتعزيز وصول الخدمات الصحية للمواطنين في كافة المناطق.

واختتم الاجتماع بعدد من المخرجات التنفيذية، شملت إقرار آلية الاجتماعات الدورية، وتحديد الركائز الاستراتيجية للبرنامج، واعتماد خطة عمل أولية للمرحلة القادمة، وتفعيل مجموعات العمل الفنية لضمان التنفيذ الفعّال.

وتؤكد وزارة الصحة الليبية أن برنامج الزائر الصحي يمثل خطوة محورية نحو بناء نموذج صحي مجتمعي مستدام، يسهم في تحسين وصول المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز العمل المجتمعي الصحي على مستوى البلاد.

برنامج الصحة المجتمعية (الزائر الصحي) يعد من المبادرات الوطنية المهمة التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خصوصًا في المناطق النائية والمجتمعات المحلية التي تواجه تحديات في الوصول إلى المراكز الصحية. ويعتمد البرنامج على فرق مجتمعية مدربة لتقديم الرعاية الأساسية، ومتابعة الحالات الصحية، وتنفيذ برامج التوعية الوقائية.