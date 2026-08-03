الزائر الصحي.. مبادرة ميدانية لتعزيز رعاية «الأسر في منازلهم»

أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، برنامج “الزائر الصحي”، ضمن جهود الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز مفهوم الصحة المجتمعية، من خلال نقل الخدمات الوقائية والتوعوية إلى الأسر داخل مناطقها، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف خمسة مراكز صحية داخل بلدية أبو سليم، على أن تخضع نتائج التنفيذ للتقييم تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق البرنامج ليشمل مراكز صحية وبلديات أخرى خلال المراحل المقبلة.

ويهدف برنامج “الزائر الصحي” إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين ومرافق الرعاية الصحية الأولية، عبر فرق وكوادر مؤهلة تنفذ زيارات ميدانية للأسر لتقديم خدمات التوعية الصحية والمتابعة الوقائية.

ويتضمن البرنامج متابعة صحة الأم والطفل، ودعم برامج التطعيم، وتعزيز التوعية بأهمية التغذية السليمة، إضافة إلى المساهمة في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، بما يساعد على تحسين المؤشرات الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن استراتيجية تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، وترسيخ دور الرعاية المجتمعية كجزء أساسي من النظام الصحي، بما يضمن وصول الخدمات الوقائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الوقاية والكشف المبكر وتقليل عوامل الخطورة الصحية، بما يعزز توجه الوزارة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف المناطق.