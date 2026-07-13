«الزائر الصحي».. مشروع لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية انطلاق البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد وتأهيل مدربي برنامج “الزائر الصحي”، بإشراف إدارة الرعاية الصحية الأولية، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إعداد نخبة من الكوادر الطبية الوطنية وتأهيلهم ليكونوا مدربين معتمدين في مجال “الزائر الصحي”، تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيق البرنامج خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزارة الصحة أن انطلاق البرنامج يأتي امتدادًا لسلسلة من الاجتماعات والترتيبات الفنية التي سبقت المرحلة التنفيذية، حيث يركز التدريب الحالي على بناء قدرات كوادر صحية قادرة على نقل المعرفة والتدريب ضمن منظومة البرنامج.

وأضافت الوزارة أنه سيتم لاحقًا اختيار مجموعة من المشاركين المتميزين وإحالتهم إلى مركز تنمية القوى الطبية للحصول على الدبلومة المهنية المتخصصة في هذا المجال، تمهيدًا للإطلاق الفعلي للبرنامج على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، تستعد الوزارة لتنفيذ فعاليات تعريفية مخصصة للبلديات المستهدفة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بهدف التعريف بالبرنامج التوعوي والخدمي وآليات تطبيقه في المجالس البلدية المختارة التي ستشهد المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع.

وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة أن برنامج “الزائر الصحي” يأتي ضمن توجه استراتيجي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر قربًا من المجتمع، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية لمختلف الفئات.