الزادمة: شراكات مع إيطاليا لـ«تحسين الخدمات» في الجنوب

بحث نائب رئيس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب سالم الزادمة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البيريني آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وإيطاليا، وسبل توسيع الشراكات في المجالات التنموية والخدمية، مع تركيز خاص على مناطق الجنوب الليبي.

وتناول اللقاء المشاريع والبرامج التي نفذتها الشركات والمنظمات الإيطالية في الجنوب الليبي خلال الفترة الماضية، والتي شملت قطاعات الزراعة والتدريب والتأهيل وبناء القدرات، إضافة إلى دورها في دعم جهود التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الجانبان تعزيز الشراكات التنموية بما يتماشى مع احتياجات مناطق الجنوب، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الاستقرار، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الزادمة أهمية توسيع مجالات التعاون مع الجانب الإيطالي، والاستفادة من الخبرات والبرامج المشتركة في دعم مسار التنمية وتحسين الخدمات، بما يحقق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف مناطق الجنوب الليبي.

ويشهد الجنوب الليبي تحديات تنموية وأمنية متراكمة نتيجة اتساع المساحة الجغرافية وضعف البنية التحتية وامتداد الحدود، ما يجعل التعاون الدولي، خصوصًا مع الشركاء الأوروبيين مثل إيطاليا، أحد المسارات الداعمة لبرامج التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتتركز الجهود الحالية على مشاريع بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الأمن الحدودي.