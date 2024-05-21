«الزادمة» يتابع سير العمل بالقطاع الصحي في الجنوب

تابع نائب رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب سالم الزادمة، “سير العمل بالقطاع الصحي بالمنطقة الجنوبية، خلال اجتماع عقده في مدينة سبها مع رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية خالد الشريف”.

واطلع الزادمة، خلال الاجتماع، “على سير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمراكز، والمجمعات والمستشفيات الطبية بالمنطقة الجنوبية”.

وركز الاجتماع، “على أهم العراقيل والمختنقات التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية،والنواقص والاحتياجات الضرورية لهذه المراكز؛ لتحسين خدماتها الصحية على أكمل وجه”.

وبحث الزادمة، خلال الاجتماع، “عمل الأجهزة والمكاتب الصحية التابعة لديوان وزارة الصحة والخاصة بتقديم الرعاية الصحية، والإمداد الطبي، بالإضافة إلى توفير الأدوية والأمصال والعقاقير المكافحة للحشرات السامة خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة”.