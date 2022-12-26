الزاوية.. استمرار إغلاق الطرق.. واحتجاجات على تردّي الوضع الأمني

أفادت وسائل إعلام محلية باستمرار إغلاق الطريق الساحلي بمدينة الزاوية على خلفية مقتل المواطن سالم عبد المولى وزوجته في منطقة الحرشة وإصابة طفليهما.

وقالت وسائل الإعلام أنّ المحتجين أعربوا عن استيائهم الشديد من تردي الوضع الأمني في الزاوية، خاصة بعد استهداف عائلة بالرصاص الحي من قبل مجموعة مجهولة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ الحادثة هي الأولى من نوعها رغم حوادث القتل التي شهدتها المدينة المدة الماضية، مضيفة أن الحالة الصحية لأحد الأطفال المصابين وعمره عاما ونصف سيئة جدا.

واختتمت وسائل الإعلام حديثها أن الطفل المصاب يواصل علاجه في تونس، فيما يرقد شقيقه في إحدى مصحات المدينة، وفقا لمانشرته.