الزاوية.. الأطراف المتنازعة تتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي التوصل إلى اتفاق بوقف الاشتباكات بمدينة الزاوية وتسليم المطلوب المتسبب في اندلاعها للجهات المعنية لمحاسبته.

من جانبه، قال عضو مجلس أعيان وحكماء الزاوية البشتي الزحوف لـ”عين ليبيا” إنّه تم الاتفاق على تسليم المتسبب في اندلاع الاشتباكات في الزاوية المتهم بإطلاق الرصاص على أحد أفراد الكتائب إلى أجهزة الدولة الأمنية ووقف الاشتباكات.

وتابع البشتي الزحوف أنّه جرى الاتفاق على عقد اجتماع في الزاوية بإشراف عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وآمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح النمروش والمسؤولين الأمنيين في المدينة ومجلس الحكماء والأعيان لبحث وقف الاشتباكات.

وأكّد رئيس فرع الهلال الأحمر المنطقة الغربية علي الحنيش توقف الاشتباكات التي تشهدها مدينة الزاوية.