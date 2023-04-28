الزاوية.. «الحداد» يلتقي المتظاهرين ويقول: ما يحدث اليوم هو كارثة

قال رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد إنّ المؤسسة العسكرية مستعدة للدفاع عن الزاوية وكل الوطن، وأنّهم سيحافظون على المدينة وتاريخها ومنع أي خرق فيها.

الحداد وخلال لقائه المتظاهرين بالزاوية ذكر أنّ ما يحدث اليوم هو كارثة، وأنّ المدينة لها تاريخ نضالي وجهادي وعلمي واقتصادي، مضيفا: “اليوم تنعت بنعوت كارثية تسيء لنا كليبيين”.

وأردف الحداد قائلا: “ما نمر به الآن فترة صعبة، سببها أننا منافقون، تخلى الله علينا لأن قلوبنا ماتت، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم نستطع أن ننهى عن المنكر، بل كنا دافعين له وبقوة”.

وتابع الحداد أنّ مطالب الشباب مشروعة ويجب أن يتم دراستها، مشيرا إلى أنّ رئاسة الأركان العامّة تعقد الآن اجتماعات مستمرة، وأنّ الحلول ستكون مرضية ومقنعة.

وانطلقت احتجاجات المواطنين في مدينة الزاوية مساء الأربعاء الماضي، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وعلى خلفية ذلك أغلقت مداخل مصفاة الزاوية، والطريق الساحلي ومقر المجلس البلدي.