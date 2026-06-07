الزاوية تشتعل.. اشتباكات دامية وسقوط ضحايا بينهم مدنيون

أفادت مصادر إعلامية محلية وشهود عيان أن مدينة الزاوية غرب ليبيا تشهد تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة، نتيجة اشتباكات متكررة بين مجموعات مسلحة متناحرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون، إلى جانب أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمرافق الحيوية داخل المدينة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية منها موقع المشهد، وشهادات ميدانية، فقد قُتل إبراهيم الشعلالي المعروف بلقب “الوهمي”، وأصيب عمر شلادي، إثر إطلاق نار من مجهولين على طريق بئر الغنم، فيما تعرض مواطن وابنته لإصابات متفاوتة نتيجة تبادل إطلاق نار بين مسلحين يستقلون سيارات مصفحة داخل الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم التدهور الأمني واتساع رقعة الاشتباكات داخل المدينة.

وتشير مصادر محلية إلى حالة غضب شعبي متصاعدة في الزاوية، بعد صدور بيان عن مكونات قبلية واجتماعية، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”فوضى الميليشيات المتنامية”، محذرة من تهديد مباشر للسلم الأهلي وللاستقرار الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بالقطاع النفطي. البيان دعا إلى إنشاء بوابات تفتيش داخل المدينة للحد من الانفلات الأمني، مع التأكيد على رفض استهداف الممتلكات العامة والخاصة.

وتكتسب مدينة الزاوية أهمية استراتيجية كونها تحتضن أكبر مصفاة نفطية في ليبيا وتقع على الطريق الساحلي الحيوي، ما يجعلها ساحة متكررة للاشتباكات بين فصائل مسلحة تنشط داخل المدينة، في ظل اتهامات متداولة بتورط بعض المجموعات في أنشطة تهريب البشر والوقود، وفق تقارير إعلامية ودولية.

وفي سياق متصل، وثقت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” مقتل امرأتين جراء سقوط قذائف وإطلاق نار عشوائي داخل أحياء سكنية، إضافة إلى تضرر منشآت نفطية تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، وتدمير ثلاث محطات كهرباء، ما أدى إلى اضطراب في إمدادات الوقود والتيار الكهربائي في المنطقة الغربية، وسط دعوات حقوقية بوقف استهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أصدرت محكمة استئناف الزاوية أحكامًا قضائية بالإعدام بحق شخصين بعد إدانتهما في قضية قتل جماعي وقعت عام 2017 راح ضحيتها أربعة أشخاص، إلى جانب إدانتهم بتشكيل عصابة مسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة، مع فرض عقوبات إضافية بالسجن في قضايا تتعلق بإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وشهدت المدينة خلال الأسابيع الماضية احتجاجات شعبية في ميدان الشهداء ومناطق متعددة، عبّر خلالها المواطنون عن رفضهم لتدهور الوضع الأمني، متهمين جهات رسمية بالتقصير في احتواء المجموعات المسلحة التي تسيطر على مفاصل اقتصادية حساسة داخل المدينة.

في المقابل، عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار الاشتباكات، داعية إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار السياسي، في ظل محدودية تأثير التدخلات الأمنية أمام تعقيدات المشهد المسلح.

وتعكس هذه التطورات، بحسب مراقبين محليين، هشاشة الوضع الأمني في غرب ليبيا، حيث تتداخل الصراعات المسلحة مع شبكات الاقتصاد غير الرسمي وعمليات التهريب، ما يجعل الزاوية إحدى أكثر النقاط حساسية في البلاد من حيث ارتباط الأمن بالقطاع النفطي والاستقرار الاقتصادي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام الأمني والسياسي في ليبيا، ما ساهم في توسع نفوذ التشكيلات المسلحة داخل عدد من المدن، خصوصًا المناطق ذات الأهمية الاقتصادية مثل الزاوية، الأمر الذي جعلها بؤرة دائمة للتوتر بين المصالح المسلحة والاقتصاد غير الرسمي.