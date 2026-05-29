الزاوية تشتعل مجدداً.. اشتباكات عنيفة تتسبب يمقتل شاب

أفادت وسائل إعلام محلية، بتجدد الاشتباكات المسلحة مساء اليوم داخل مدينة الزاوية غرب البلاد، في أعقاب حادثة إطلاق نار أسفرت عن مقتل الشاب محمد عريبي، أحد عناصر فرقة 77، عند منطقة إشارة الضمان، ما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني وامتداد المواجهات إلى محيط الطريق الساحلي.

وبحسب المصادر ذاتها، اندلعت المواجهات بشكل متسارع عقب الحادثة، في مدينة تعيش أصلًا على وقع توتر أمني متكرر خلال الأسابيع الماضية، مع تسجيل سلسلة اغتيالات واشتباكات مسلحة أعادت حالة القلق إلى الشارع المحلي.

وتشير تقارير محلية إلى أن المدينة شهدت مطلع الأسبوع الجاري مقتل خمسة شبان في حوادث متفرقة، ما فجّر موجة غضب واسعة في صفوف الأهالي، الذين خرجوا في تشييع جماعي للضحايا وسط دعوات لوقف دوامة العنف المتصاعد.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام محلية تحذيرات صادرة عن البعثة الأممية في ليبيا، التي أكدت خطورة استمرار التدهور الأمني في الزاوية، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد، محذرة من احتمال انزلاق الأوضاع إلى انفجار أمني جديد يهدد المدنيين.

كما أوضحت تقارير محلية أن الزاوية، التي شهدت في مايو الماضي اشتباكات عنيفة قرب مصفاة النفط، تعود مجددًا إلى واجهة الأحداث في ظل صراع متكرر بين مجموعات مسلحة على النفوذ داخل المدينة ومحيطها، ما يفاقم حالة عدم الاستقرار.

وفي المقابل، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة أعلنتا إطلاق عملية أمنية موسعة تستهدف أوكار الخارجين عن القانون، في محاولة لاحتواء التصعيد وفرض السيطرة على مناطق التوتر.

وتلفت مصادر إعلامية محلية إلى أن تكرار حوادث الاغتيال والاشتباكات في المدينة يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار حالة الانقسام بين التشكيلات المسلحة، في ظل غياب ترتيبات أمنية مستقرة قادرة على فرض الاستقرار.

هذا وتشهد مدينة الزاوية بين فترة وأخرى موجات توتر أمني مرتبطة بوجود تشكيلات مسلحة متعددة داخل المدينة، ما يؤدي إلى صدامات متكررة على خلفيات نفوذ محلي ومواقع استراتيجية، خصوصًا قرب المرافق الحيوية والطريق الساحلي. ومع استمرار غياب تسوية أمنية شاملة، تبقى المدينة عرضة لاندلاع مواجهات مفاجئة تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان واستقرار الخدمات.