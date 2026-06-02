الزاوية تعود إلى مربع الدم.. مقتل شاب «داخل سيارته» برصاص مجهولين

تشهد مدينة الزاوية غرب ليبيا تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف المسلح، بعد مقتل الشاب وليد مصباح أبوعائشة، المنحدر من منطقة الحرشة، إثر استهدافه بوابل من الرصاص داخل سيارته في شارع الجملة، في حادثة وُصفت بأنها حلقة جديدة ضمن سلسلة اغتيالات متواصلة تضرب المدينة منذ أيام، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على الضحية أثناء وجوده داخل مركبته، ما أدى إلى وفاته في الحال، في واقعة أعادت مشاهد التوتر الأمني إلى واجهة المشهد داخل المدينة التي تعيش حالة اضطراب متصاعد.

وتأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من حادثة مقتل محمد العريبي، أحد عناصر فرقة 77، في إطلاق نار وقع عند إشارة الضمان خلال عطلة عيد الأضحى، وهو ما أسفر عن اندلاع اشتباكات في محيط الطريق الساحلي، ورفع منسوب التوتر الأمني في المنطقة بشكل ملحوظ.

وبحسب ذات المصادر الإعلامية المحلية، فإن مدينة الزاوية شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاغتيالات والاشتباكات الدامية، كان أبرزها مقتل خمسة شبان قبل حلول العيد، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة، انعكست في تشييع جماعي للضحايا ومطالبات بوقف دوامة العنف.

وفي السياق ذاته، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خطورة الانزلاق نحو موجات عنف جديدة في المدينة، مؤكدة أن استمرار حالة الإفلات من العقاب يقوض مؤسسات الدولة ويشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين واستقرار المنطقة.

وتعود جذور التوتر في الزاوية، وفق تقارير محلية، إلى صراع مستمر بين مجموعات مسلحة على النفوذ والموارد، وهو صراع تصاعد بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، وصولاً إلى اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة مطلع مايو الماضي ووصلت إلى محيط مصفاة النفط.

وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الانتقادات الموجهة للسلطات الرسمية بشأن عجزها عن فرض السيطرة الأمنية، حيث يرى مراقبون أن دعوات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتفكيك المجموعات المسلحة لم تنعكس على الأرض، بل تحولت – بحسب تعبيرهم – إلى ترتيبات نفوذ واصطفافات جديدة، خاصة بعد ظهوره خلال شهر رمضان الماضي إلى جانب قيادات من التشكيلات المسلحة في مأدبة إفطار أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الليبية.

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه المدينة حالة من القلق الشعبي المتصاعد، وسط مخاوف من توسع دائرة العنف وتحولها إلى مواجهات أوسع تهدد الاستقرار في غرب البلاد.