الزاوية.. توقف الاشتباكات بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، توقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة منذ ليلة البارحة، وذلك عند الساعة الرابعة والنصف مساء، وتم فض النزاع.

وأشار الهلال الأحمر الليبي إلى أنه جرى خلال الاشتباكات إخراج 20 عائلة عالقة، فيما خلفت الاشتباكات 11 مصابا وقتيلا واحدا.

من جانبه أكد رئيس مجلس حكماء وأعيان الزاوية محمد اخماج التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في المدينة، مشيرا إلى أن المساعي تمت بجهود محلية من الأعيان في المدينة ولا يوجد أي دور للأجهزة الأمنية أو الحكومية للتدخل ومنع تكرارها بين الفينة والأخرى، حسب قوله.

وأوضح اخماج أن الوضع أصبح جيدا الآن في المدينة وأفضل مما كان عليه فجر اليوم.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على تولي الجهات الأمنية والعدلية المختصة بمتابعة أسباب الفتنة والنزاع وضبط المتسببين، موضحا أن الخلافات في الزاوية ليست بين أبنائها بشكل كامل وإنما خلافات تحدث بشكل مستمر بين الجهات الأمنية والعسكرية.

وشهدت مدينة الزاوية ليلة أمس وصباح اليوم السبت اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تسببت في سقوط عدة قذائف عشوائية على منازل المدنيين.

وأعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية توقف الدراسة اليوم بسبب الاشتباكات، كما عقد الهلال الأحمر فرع الزاوية اجتماعا طارئا، لتوفير ممر آمن لإخراج المدنيين من مناطق الاشتباكات، مناشدا الأطراف المتنازعة الدخول في هدنة، لإخراج العائلات العالقة.