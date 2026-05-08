حملة أمنية واسعة لـ«ملاحقة المطلوبين» في الزاوية.. تحذيرات عاجلة للسكان

أعلنت مديرية أمن الزاوية والغرفة الأمنية المشتركة، عن انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وذلك استناداً إلى تعليمات النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، وبإشراف مباشر من مدير أمن الزاوية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة.

وأوضحت المديرية أن العملية تأتي في إطار تنفيذ أذونات قانونية تشمل المداهمة والقبض والتفتيش والإحالة، بهدف ملاحقة عناصر متورطة في جرائم متعددة، من بينها تكوين عصابات إجرامية، والقتل والشروع فيه، والخطف والاحتجاز القسري، والابتزاز، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب البشر والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالأسلحة والذخائر، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وإيواء مطلوبين، ومقاومة الأجهزة الأمنية.

وأكدت الغرفة الأمنية المشتركة أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض سلطة الدولة وتجفيف منابع الجريمة وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه أو يعرقل عمل الأجهزة الأمنية.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي تحركات أو مواقع مشبوهة، مؤكدة أن سلامة السكان وممتلكاتهم تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات تتم وفق القانون وتحت إشراف النيابة العامة.

وحذرت في الوقت ذاته المطلوبين من مقاومة القوات المشاركة في العملية، مشيرة إلى أن من يسلم نفسه طواعية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

بالتزامن مع ذلك، أفاد مركز طب الطوارئ والدعم – مكتب الزاوية، بدعوة سكان المدينة إلى البقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، في ظل اشتباكات اندلعت صباح اليوم داخل المدينة.

وطالب المكتب المواطنين بتوخي الحذر والتواصل معه عبر أرقام الطوارئ المعلنة في حال التواجد بمناطق الاشتباكات أو التعرض لأي طارئ.

كما تداولت صفحات محلية أنباء عن مواجهات قرب مصفاة الزاوية وسقوط مدنيين جراء القذائف المتساقطة، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن هوية الأطراف المشاركة أو حجم الخسائر.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة معهد النفط للتأهيل والتدريب بالزاوية إخلاء المبنى بالكامل بشكل آمن ومنظم، مع تعليق النشاط مؤقتاً، حرصاً على سلامة المتدربين والموظفين، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى لحظة إصدار البيان.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر أمني تشهدها مدينة الزاوية بالتزامن مع انطلاق العملية الأمنية الموسعة، وسط متابعة ميدانية من الجهات المختصة.