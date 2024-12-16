«الزاوية لتكرير النفط» تكشف حجم الأضرار جراء الاشتباكات

أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط تضرر 8 خزانات رئيسية وتوقف العمل بالكامل في المصفاة بسبب الاشتباكات المسلحة.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة الزاوية تضرر 4 خزانات بنزين وديزل وخزان نفط خام وخزانين زيوت و1 مخلفات وإيقاف العمل في المصفاة بالكامل.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الخزانات الخمسة للبنزين والديزل والنفط الخام اشتعلت بعد اصابتها في الاشتباكات وبقية الخزانات الثلاثة أصابها تسرب.

وأضاف أن خزانات البنزين والديزل المتضررة رقمها ( 4-1 ) ( 7-5) ( 8-5 ) ( 10-6 ) ( 5-5 ) وهي خزانات رئيسية بالمصفاة ونقيّم حاليًا بقية الأضرار.

وكانت أعلنت اللجنة العامة للطوارئ بشركة الزاوية لتكرير النفط انتهاء حالة الطوارئ، عقب اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بخزانات المصفاة.

وأكدت اللجنة أنه تمت السيطرة على الحرائق والتسربات التي حدثت في خزانات مصفاة الزاوية نتيجة الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في محيطها، مشيرة في بيان إلى أن الوضع الأمني والتشغيلي تحت السيطرة داخل المنطقة الصناعية بمصفاة الزاوية.

واندلعت صباح الأحد، اشتباكات في محيط مصفاة الزاوية ما أدى إلى سقوط قتيل وعشرة مصابين من طرفي النزاع، كما تسببت بأضرار جسيمة تسببت باشتعال حرائق نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات بخزانات المصفاة، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة الطوارئ والانعقاد الدائم.

وعاد الهدوء الحذر والترقب إلى المدينة بعد تدخل الأعيان والمشايخ وأهالي المنطقة، لوقف الاشتباكات، وإعادة الحياة لطبيعتها.