حفاظاً على المنشآت والعاملين.. شركة «الزاوية» للنفظ تدعو لوقف فوري للنزاع

في بيانٍ عاجل، ناشدت شركة الزاوية لتكرير النفط كافة الأطراف المتنازعة بضرورة وقف إطلاق النار فورًا، محذرة من خطورة استمرار الصراعات في المناطق الحيوية.

وأكدت الشركة على ضرورة تدخل المؤسسات والأجهزة الأمنية بالدولة بشكل سريع لإبعاد النزاعات المسلحة عن المنشآت النفطية والمناطق المجاورة، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين وضمانًا لاستمرار العمل بشكل آمن داخل المجمع النفطي.

وقالت الشركة في بيانها: “حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت النفطية مسؤولية وطنية مشتركة، وأي تهديد لأمن وسلامة هذه المنشآت الحيوية إنما هو تهديد لمقدرات الشعب الليبي بأسره”.

وتشهد مدينة الزاوية منذ يوم الاثنين اشتباكات عنيفة بين جهاز التهديدات الأمنية ومجموعة تعرف بالكابوات، اندلعت في المنطقة الممتدة من الإشارة الضوئية أولاد صقر حتى كوبري المصفاة.