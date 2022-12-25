الزاوية.. مقتل أب وزوجته.. إغلاق الطريق الساحلي واحتجاجات على إنفلات الوضع

أفاد مصدر لشبكة “عين ليبيا” باستمرار إغلاق الطريق الساحلي في الزاوية جهة سيمافرو الحرشة منذ ليلة البارحة واندلاع احتجاجات على خلفية مقتل مواطن وزوجته.

وأشار المصدر خاص في تصريحة إلى وفاة أب وزوجته، ودخول أطفالهما إلى العناية الفائقة نتيجة الرماية عليهم بالرصاصة بمنطقة الحرشة بالمدينة يوم أمس.

من جانبها، استنكرت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان جريمة اغتيال المواطن سالم صالح عبدالمولى وزوجته الدكتورة سارة خليفة قرِيميدة ، بعد أن قامت سيارة برماية أعيرة نارية عليهما أدى لوفاتهما.

وشهدت مدينة الزاوية الفترة الأخيرة خروقات أمنية، أدّت مؤخرا إلى حدوث اشتباكات مسلحة بين الفترة والأخرى، أسفرت عن سقوط 5 بعد بينهم طفلة.