الزاوية.. 5 قتلى و13 جريح في اشتباكات المدينة ليلة البارحة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات الزاوية إلى 5 قتلى و13 جريح.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ بإصابة منزل قرب سوق الخضرة بالزاوية وأنّه يتلقى نداءات استغاثة لكن يستحيل التحرك داخل المنطقة نتيجة زيادة وتيرة الاشتباكات.

وقال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمركز الزاوية محمد العموري إنّ هناك عائلات عالقة في مناطق الاشتباك في المدينة وأطلقت نداءات استغاثة.

من جانبه، ذكر عضو مجلس أعيان الزاوية الطاهر الغويل أنّهم يجرون اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للتهدئة وأنّهم يتوقعون وقفا لإطلاق النار خلال ساعات.

ووجه جهاز الإسعاف والطوارئ نداء للعائلات العالقة في اتجاه الزاوية المركز طريق المستشفى بالاتصال على الرقم 0913221817 والعائلات العالقة اتجاه الحرشة الاتصال على الرقم 0922130238.