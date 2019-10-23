الزخم الشعبي في ازدياد والاحتجاجات تدخل يومها السابع في لبنان

تتواصل الاحتجاجات في لبنان اليوم الأربعاء، لليوم السابع على التوالي، حيث تشهد البلاد شللاً جزئياً بفعل قطع المحتجين لمعظم الطرقات الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية.

كما بدء المحتجون منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إيذاناً بيوم جديد من الثورة، كما يسميها المحتجون، وسط رفض تام للورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اللبنانية، في محاولة لرأب الصدع الاقتصادي والمعيشي الذي أدى إلى انفجار الشارع.

ويصر المحتجون على إقفال الطرقات المؤدية إلى العاصمة مع بداية كل يوم، حيث تعمل القوى الأمنية بالتفاوض مع المحتجين إلى فتحها ولو جزئياً في ساعات المساء.

ويعمد المحتجون إلى قطع الطرقات التي تصل جنوب لبنان ببيروت، وبيروت بجبل لبنان والبقاع والجنوب، تأكيداً على عدم مركزية الاحتجاجات وانتشارها في كل أرجاء البلاد.

من جهته ناشد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الداعم للاحتجاجات، المتظاهرين بتسهيل مرور الأطباء والعاملين في المستشفيات، بينما أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قراراً بإعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات اليوم، ولا يبدو أن قراره لقي آذاناً صاغية حيث أقفلت اليوم أيضاً غالبية المدارس في جميع أنحاء لبنان، فيما تركت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة تقدير إمكانية الحضور للموظفين وفق ظروف منطقتهم.