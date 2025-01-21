الزعيمان الروسي والصيني يعقدان اجتماعاً مشتركاً

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، اتصالا عبر تقنية الفيديو، أكد فيه “بوتين” على “تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين بما يتوافق مع أهداف التنمية الشاملة للبلدين”.

وأضاف الرئيس الروسي: “إن تعزيز العلاقات (بين روسيا والصين) بشكل شامل يتوافق بالكامل مع أهداف التنمية المتكاملة لروسيا والصين، ورفع مستوى رفاهية شعبي البلدين”.

وجاء في بيان للتلفزيون الصيني: “في صباح يوم الـ21 من يناير، عقد رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعة الشعب الكبرى ببكين”.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الصيني، عن “استعداده للحفاظ على اتصالات وثيقة مع نظيره الروسي لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين وإقامة العدل والعدالة في الساحة الدولية”.

وقال شي: “الصين وروسيا تتقدمان دائما معا على المسار الصحيح المتمثل في عدم بناء التحالفات وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث”.

وأضاف: “الثقة السياسية المتبادلة والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين يسيران باستمرار إلى مستوى أعلى تحت التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين”.