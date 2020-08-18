الزعيم الكوري «كيم جونغ» يُصادر الكلاب الأليفة في بلاده

صرح مصدر لصحيفة “تشوسون إلبو” الكورية الجنوبية، الإثنين، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر بمصادرة كل الكلاب الأليفة في بلاده.

وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، للصحيفة، أن كيم جونغ أون أمر مالكي الكلاب الأليفة في البلاد بتسليمها للحكومة، مدعياً أنها رمز لـ”الانحطاط الرأسمالي”.

وأضاف المصدر للصحيفة أن السلطات حددت منازل أصحاب الكلاب الأليفة وأجبرتهم على التخلي عنها أو مصادرتها بالقوة بحسب مانقلت وكالة الأناضول الخبر.

أوضح أن السلطات الكورية الشمالية تعتزم ارسال بعض الكلاب إلى حدائق الحيوان أو تسليمها للمطاعم لذبحها، واستخدامها كحل لمشكلة نقص الغذاء في البلاد.

وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن 60 % من سكان كوريا الشمالية والبالغ عددهم 25.5 مليون نسمة، يواجهون “نقصًا واسع النطاق في الغذاء”.

وتفاقم النقص الغذائي بسبب العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.

كما تضررت كوريا الشمالية بشدة من عدد من الكوارث الطبيعية العام الماضي، والتي أثرت على موسم الحصاد، كما قضت الفيضانات هذا الشهر على المحاصيل في مناطق الزراعة الرئيسية.