الزعيم الليبي يُحلّق عالياً.. أهلي طرابلس يحجز بطاقة التأهل التاريخية إلى نهائي BAL 5

في أمسية تاريخية سُطّرت فيها أروع فصول المجد، نجح نادي أهلي طرابلس الليبي في التأهل إلى نهائي دوري أفريقيا لكرة السلة “BAL 5”، بعد أن قدم مباراة ملحمية أمام الجيش الرواندي، انتهت بفوز مستحق بنتيجة 84–71، وسط أداء جماعي باهر وروح قتالية عالية أبهرت الجماهير الإفريقية والعربية.

تألق نسيم والساعدي .. قلب الفريق النابض

قاد نجم المنتخب الليبي وقائد الفريق الساعدي كتيبة الزعيم بكل حنكة وحكمة، وظهر بأداء استثنائي على المستويين الدفاعي والهجومي.

سيطر مرعي على منطقة تحت السلة، وسجّل عددًا مهمًا من النقاط، كما ساهم في صناعة اللعب بشكل لافت، مؤكّدًا علو كعبه كأحد أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن.

لم يكن وحده، بل تألق معه زملاؤه في جميع الخطوط، حيث أبدع اللاعب نسيم بدروش برميات ثلاثية حاسمة، وبرز محترفوه بتحركاتهم السريعة وتمريراتهم الذكية التي أربكت دفاع الجيش الرواندي.

تكتيك ذكي وانضباط عالٍ

المدرب اللبناني فؤاد أبو شقرا، الذي ظل رافضًا فكرة الهزيمة منذ بداية البطولة، لعب بأوراقه بشكل ذكي، معتمدًا على دفاع المنطقة في الشوط الأول، ثم التحول إلى دفاع رجل لرجل في الشوط الثاني، ما أربك الفريق الرواندي وقلّص من فرصهم الهجومية.

وعلى الرغم من المحاولات العديدة للعودة من جانب الجيش، فإن أهلي طرابلس حافظ على تقدمه بثبات، بل ووسع الفارق تدريجيًا، ليؤكد أنه لم يصل إلى هذا الدور بالصدفة، بل بعزيمة الرجال وخبرة الميدان.

إلى النهائي.. والتاريخ بانتظار الزعيم

بهذا الفوز التاريخي، يتأهل أهلي طرابلس لأول مرة إلى نهائي BAL، البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة السمراء، والتي تُقام تحت إشراف الـNBA والاتحاد الإفريقي لكرة السلة. وسينتظر الفريق الليبي بفارغ الصبر المتأهل من مباراة الاتحاد السكندري المصري وبيترو أتلتيكو الأنغولي، لمعرفة هوية خصمه في النهائي المنتظر.

ليبيا تفرح.. والعالم يُصفّق

ليست مجرد مباراة، بل رسالة فخر من ليبيا إلى القارة والعالم: رغم كل التحديات، هناك من يعمل، يُثابر، ويكتب التاريخ. وقد نجح أهلي طرابلس اليوم في أن يكون سفيرًا مشرّفًا للرياضة الليبية، يُلهم الأجيال ويرفع راية الوطن عاليًا في سماء إفريقيا.

هل يفعلها الزعيم ويُتوّج بعرش إفريقيا؟

النهائي سيكون أكثر من مجرد مواجهة كروية، بل ملحمة تاريخية يُمكن أن تُتوج فيها المسيرة الذهبية للزعيم الليبي بأول لقب قاري في تاريخه. ليبيا تترقّب، وجماهير الأهلي تحلم، والكل يسأل: هل يفعلها الرجال؟!

الجواب في النهائي الكبير.. قريبًا