الزعيم كيم يوجه أمرا قريباً للجنود في كوريا الشمالية

ذكر تقرير لموقع “ديلي إن كي”، المتخصص بالشأن الكوري بأن السلطات في كوريا الشمالية، أمرت جنودها بالبدء بتربية ما لا يقل عن 15 أرنبا.

وقالت مصادر الجيش الشعبي، أن التوجية الذي صدر الشهر الماضي، إلى دعوة الجنود وعائلاتهم لتربية المزيد من الأرانب، لتوفير مصدر غذائي خاص بهم.

نقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية عن المكتب السياسي التابع للجيش، أن الأمر يعد وسيلة لتعزيز إمدادات اللحوم في البلاد بطريقة غير مكلفة، وأنه يندرج ضمن توصيات الزعيم كيم جونغ أون الداعية للتوسع في تربية الحيوانات العاشبة، وأنه سيتم تقييم تجاوب الجنود فيما يتعلق بتربية الأرانب قبل نهاية أغسطس القادم.

كذلك قال مصدر آخر للموقع الكوري، إن القرار يؤكد بلا شك قرب معاناة الكوريين الشماليين لأزمة غذائية كبيرة، لذا قامت الحكومة بخطوة استباقية تمثلت بالدعوة للتركيز على تربية الحيوانات.