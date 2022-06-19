«الزغيد» يتهم الغرب بمحاولة الاستيلاء على ثروات الليبيين

اتهم عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، الغرب بأنه يريد الاستيلاء على ثروات الليبيين، مشيراً إلى أن المجلس يسعى الآن لإخراج ليبيا من هذا النفق المظلم.

وقال الزغيد في مداخلة مع قناة “الغد” الفضائية، إن المشهد في ليبيا به انسداد سياسي منذ عام 2011.

وأكد النائب أن هناك من يسعى للم شمل الليبيين، وتوحيد الوطن، ولكن هناك أجندات خارجية تستهدف بقاء ليبيا في هذا النفق المظلم.

وأضاف الزغيد أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز انتهت صلاحياتها، وباتت موظفة عند الأمين العام، وليس لها صفة قانونية في المشاركة بالاجتماعات الليبية.