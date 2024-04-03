الزلزال الأقوى منذ عام 1999.. فيديوهات توثق الذعر في تايوان

تعرضت تايوان، الأربعاء، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن سقوط قتلى وانهيار عدد كبير من المباني، وإصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامي.

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان، إن الزلزال أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، فيما انهار ما لا يقل عن 26 مبنى معظمها في مقاطعة هوالين الجبلية شرقي البلاد.

Reported video of the heavy shaking inside a TV studio in Taiwan during the earthquake. pic.twitter.com/C2UN4igFvB — Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 3, 2024

وهوالين هي مركز الزلزال الذي ضرب في حوالي الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، وفق فرانس برس.

وسُجلت الوفيات في هوالين، وقضى 3 من الضحايا على طريق للتنزه، والرابع في نفق بطريق سريع.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان، أن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

وأظهرت مقاطع فيديو لقطات مرعبة لما أحدثه الزلزال في المباني السكنية والشوارع، حيث عرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في هوالين، بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7 — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

ونقلت وكالة رويترز عن تشانغ يو لين (60 عاما) وهو عامل بمستشفى في تايبه، قوله: “كان الزلزال قويا للغاية. شعرت وكأن المنزل على وشك الانهيار”.

فيما أعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي بالمحيط الهادئ، الأربعاء، أن خطر حدوث أمواج مد عالٍ من جراء الزلزال العنيف “انتهى إلى حد كبير”.

لكن المركز دعا في الوقت عينه سكان المناطق الساحلية إلى البقاء في حالة تأهب، حسب فرانس برس.

وأدّى الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفيليبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي، لكن طوكيو عادت وخفّضت مستوى التحذير إلى بسيط، في حين ألغته مانيلا بالكامل.

Breaking News: 🔔#Tsunami Alert

SAD News coming from Taiwan and Japan, Major loss there.



Massive earthquake (7.5 magnitude+) WHICH HIT Taiwan & Japan

Sending Prayers !

pic.twitter.com/7kW8XxZVj4#earthquake #Taiwan pic.twitter.com/d9CobrNNik — shah nadeem (@shahnad83485012) April 3, 2024

وتايوان جزيرة معرّضة للزلازل، وسكانها معتادون على الهزات الأرضية المتكررة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص، ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى، في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.