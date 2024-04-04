الزمالك المصري يضع شرطين لمواجهة غريمه الأهلي في السعودية

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم شرطين أساسيين للموافقة على خوض مباراتي القمة أمام الأهلي القاهري في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك ذهابا في 15 أبريل الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري المصري، قبل مواجهة ثانية بينهما في 25 يونيو المقبل.

ورحب الأهلي في وقت سابق بإقامة مباراتيه ضد غريمه الزمالك في السعودية بينما لم يحسم الأخير موقفه بعد.

ونقل موقع “kooora” عن مصدر مسؤول في نادي الزمالك قوله، إن إدارة “القلعة البيضاء” لا تمانع في اللعب بالسعودية ولكن بشرطين.

وأوضح المصدر أن الشرط الأول للزمالك هو الحصول على مبلغ مالي أكثر من مليون دولار، أما الثاني، فيتمثل في اعتماد أحداث تقنيات الفيديو “الفار”، لرصد الحالات التحكيمية الجدلية لتفادي تكرار ما حدث في مباراة نهائي الكأس بين الفريقين.

وكانت تقنية الفيديو قد استغرقت نحو أربع دقائق للتأكد من صحة هدف سجله نجم الأهلي إمام عاشور في شباك الزمالك خلال مباراة جمعت الفريقين في السعودية في الثامن من مارس الماضي ضمن نهائي كأس مصر وانتهت بفوز “المارد الأحمر” بهدفين دون رد.