الزنتان ترفض منح «تفويض» لحفتر وتصفه بـ«المتمرد»

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|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|04:53
|الشروق
|06:25
|الظهر
|13:05
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:46
|العشاء
|21:16
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