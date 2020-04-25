الزنتان ترفض منح «تفويض» لحفتر وتصفه بـ«المتمرد»

رفضت مدينة الزنتان دعوة خليفة حفتر لمنحه تفويضاً لقيادة المرحلة الحالية للبلاد ووصفته بالمتمرد.

جاء ذلك في بيان مرئي، لعميد بلدية الزنتان ونواب المدينة ومكوناتها السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، رفضوا من خلاله دعوة حفتر لتفويضه لإدارة البلاد.

ورفضت مكونات المدينة، ما جاء في كلمة خليفة حفتر جملة وتفصيلاً، واعتبرته التفافاً على الشرعية المنبثقة عن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، ولا يتناغم مع مبادئ ثورة 17 فبراير، والتضحيات الجسام من أجل إسقاط دولة العسكر والاستبداد، بحسب البيان.

كما أكد البيان على الدعم بقوة للقائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق ولعملية بركان الغضب في القضاء على البؤر الداعمة للاستبداد في المنطقة الغربية، ومن ثم تحرير كامل أرض ليبيا من براثن الاستبداد والجهل والتخلف.

كما طالبت مكونات مدينة الزنتان من النواب المجتمعين في طبرق بضرورة الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في طرابلس فوراً، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية.

الزنتان فيديو.. عميد بلدية #الزنتان ونواب المدينة ومكوناتها السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني يرفضون دعوة #حفتر لتفويضه لإدارة البلاد Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Samstag, 25. April 2020

وفي وقت سابق، طالب خليفة حفتر خلال كلمة مرئية، بإسقاط الاتفاق السياسي وتفويضه لإدارة البلاد.

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