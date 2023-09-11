«الزني»: تسريع وتيرة العمل ببيت شباب الجميل

قام وزير الشباب “فتح الله الزني”، اليوم الاثنين، بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء بيت شباب الجميل، وذلك للوقوف على مراحل تنفيذه.

ووفقاً لما أوردته منصة “حكومتنا” فقد اطلع “الزني” خلال الزيارة، على الأعمال المنجزة، والتقى بالمسؤولين عن المشروع للاطلاع على الجدول الزمني له، كما أصدر الوزير تعليماته بتسريع وتيرة العمل بالموقع مع الالتزام بالجودة الفنية، ووجه بتضمين مرافق إضافية للمشروع ضمن خطة التنمية للعام 2023.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بشأن تعزيز انتشار المرافق الشبابية بالمنطقة.