«الزني» يبحث مع وزير الشباب الغامبي العلاقات الشبابية وتفعيل برامج التعاون

بحث وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني مع وزير الشباب بجمهورية غامبيا بكاري واي بادجي، العلاقات الشبابية بين البلدين وتفعيل دورهما في تجمع دول الساحل والصحراء (س ص).

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء جرى على هامش قمة إفريقيا السادسة للتواصل الشبابي المقامة حاليا بالعاصمة الكينية نيروبي و تداول الوزيران الحديث حول “للعمل على إحياء برامج التعاون المبرمة بين البلدين والتجهيز لاتفاقية تعاون مشترك في مجال التبادل الشبابي و تنمية قدرات الشباب مطلع العام المقبل”

ووجه الزني دعوة رسمية للوزير بكاري للمشاركة بمؤتمر وزراء الشباب والرياضة بتجمع دول الساحل والصحراء المزمع إقامته بالعاصمة طرابلس في مارس للعام 2024م الذي ينظم برعاية حكومة الوحدة الوطنية.