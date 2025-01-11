«الزني» يترأس وفد ليبيا إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي

ترأس وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة للشؤون الإفريقية، فتح الله الزني، وفد ليبيا المشارك في أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة اليوم السبت، في العاصمة الأوغندية كمبالا، تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”.

وتناقش القمة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز وحدة القارة الإفريقية، واستخلاص رؤية شاملة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل مستدام وفعّال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول الأعضاء.

وتأتي مشاركة ليبيا تأكيدًا على التزامها بتعزيز التعاون الإفريقي ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في رفعة القارة وتوحيد جهودها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.