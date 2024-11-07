«الزني» يوقّع على بيان الشبكة العالمية لتنافسية الأمل للشباب في البحرين

وقّع زير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، “على البيان التأسيسي للشبكة العالمية لتنافسية الأمل للشباب”، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وبحسب وزارة الشباب، “تهدف الشبكة لعرض أفضل التجارب الناجحة في القطاع الشبابي وتبادل الأفكار والخبرات بما يصبّ في مصلحة الشباب الحريص على خلق تأثير إيجابي في مجتمعه وبلده”.

وتجدر الإشارة إلى “أن ليبيا قدمت تجربتها من خلال البرنامج الوطني لصناعة الأمل ضمن خطة عودة الحياة من خلال المسارات الخمسة وهي “مسار فرسان الأمل للتطوع- مسار بصائر الأمل للوعاظ الشباب وطلاب الخلاوي- قادة الأمل لمدارس بناء قدرات الشباب- مسار مجالس الشباب حماة الأمل- مسار ركائز الأمل لتدريب الخريجين الجدد”.

هذا وجاء ذلك، “ضمن مراسم إطلاق فعاليات شبكة الأمل الدولية المقامة بالعاصمة البحريني المنامة، والتي انطلقت فعالياتها يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5 نوفمبر 2024م، بحضور ومشاركة وزارية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى الوفود الممثل للقطاع الشباب من مختلف دول العالم”.