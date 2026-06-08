الزوبي: المؤسسة العسكرية ركيزة أساسية لدعم الاستقرار

بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة لوحدة الوطنية، الفريق عبدالسلام الزوبي مع وفد تركي رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين ليبيا وتركيا، خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس.

وذكرت وزارة الدفاع الليبية أن اللقاء جمع الفريق عبدالسلام الزوبي مع المدير العام لشؤون شمال وشرق أفريقيا بوزارة الخارجية التركية السفير علي أونانير، وسفير جمهورية تركيا لدى ليبيا السفير كوفن بيقتش، إلى جانب الوفد المرافق لهما.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون الثنائي في عدة مجالات بما يدعم العلاقات بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة.

كما بحث الجانبان ملفات مرتبطة بدعم الاستقرار في ليبيا، وجهود توحيد مؤسسات الدولة، في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار على المستوى الوطني.

وأكد وكيل وزارة الدفاع خلال اللقاء أهمية دور المؤسسة العسكرية في دعم جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، إلى جانب تطوير التعاون مع الشركاء الدوليين بما يسهم في دعم مسارات السلام والتنمية.