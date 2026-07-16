الزوبي: تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم أمن واستقرار البلدين

بحث وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبدالسلام الزوبي مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين، خلال لقاء جمعهما في مدينة العلمين المصرية.

ويأتي اللقاء في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة، وفق ما ورد في بيان بشأن الاجتماع.

وتناول الجانبان تطورات المشهد الليبي، وسبل دعم جهود توحيد المؤسسات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والعسكري بما يساهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي إلى الأمام.

كما ناقش اللقاء آليات تكثيف التنسيق والتشاور بشأن التحديات الأمنية الإقليمية، وأهمية مواصلة العمل المشترك بين المؤسسات المعنية في البلدين لمواجهة التحديات وحماية المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا ومصر، وضرورة استمرار قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات المختصة، بما يدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار ويخدم مصالح الشعبين الليبي والمصري.