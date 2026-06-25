الزوبي: نعمل على تعزيز مؤسسة عسكرية موحدة تخدم استقرار ليبيا

استهل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق عبد السلام الزوبي، زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعقد سلسلة من المباحثات مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا مسعد بولس، إلى جانب نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الفريق جون دبليو برينان، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والأمنية، حيث ناقش الجانبان آليات دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في التدريب وبناء القدرات العسكرية، وتعزيز التنسيق في ملفات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما يدعم استقرار ليبيا ويعزز الأمن الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين المؤسسات العسكرية والأمنية في البلدين، بما يسهم في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية مهنية وموحدة، ويعزز قدرة الدولة الليبية على حماية سيادتها وبسط الأمن والاستقرار، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه المباحثات في مستهل زيارة يجري خلالها الفريق عبد السلام الزوبي سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والمؤسسات العسكرية والأمنية، بهدف بحث تطوير التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.