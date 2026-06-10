الزوبي يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز «الشراكة الأمنية»

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الفريق عبدالسلام الزوبي، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البيريني، والملحق العسكري في السفارة الإيطالية العقيد ماسيميليانو غرانسيوز، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا.

وبحث وكيل وزارة الدفاع الليبي الفريق عبدالسلام الزوبي مع الوفد الإيطالي سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات التدريب ورفع القدرات، إلى جانب التنسيق في الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها برامج التدريب والتطوير وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم الأمن وتعزيز الاستقرار داخل ليبيا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك، والعمل على توطيد الشراكة الثنائية، بما يدعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأمنية والدفاعية المستمرة بين ليبيا وإيطاليا، والتي تشمل التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، ضمن جهود تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز كفاءة المؤسسات العسكرية في ليبيا.