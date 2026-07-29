الزويتينة تسجل «صفر حوادث».. المحافظة على إنتاج 40 ألف برميل يومياً

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان بالأداء الذي حققته شركة الزويتينة للنفط، بعد تسجيلها معدل “صفر حوادث” خلال عام 2026، ووصول إنتاجها إلى 40 ألف برميل من النفط يومياً، مؤكداً أن سلامة العاملين يجب أن تبقى على رأس أولويات الشركة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الفني والمالي الذي عقدته المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، بمقرها الرئيسي في العاصمة طرابلس، مع شركة الزويتينة للنفط، لمراجعة الأداء الفني والمالي ومتابعة سير العمليات التشغيلية.

وأكد المهندس مسعود سليمان استمرار دعم المؤسسة الوطنية للنفط للشركة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، داعياً الشريك النمساوي “OMV” إلى توسيع برامج تدريب الموظفين، ونقل الخبرات من خلال إتاحة فرص الدراسة في جامعات النمسا، إلى جانب تفعيل نظام انتداب عدد من المختصين للعمل في مكاتب الشريك الأجنبي، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات الفنية للعاملين.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تسجيل “صفر حوادث” حتى يونيو 2026، وتصدير أكثر من 30 مليون برميل من النفط، إلى جانب استكمال حفر البئر (B1-Essar)، وتحقيق نتائج وُصفت بالممتازة في البئر الاستكشافية “الإعصار”.

كما ناقش الاجتماع نجاح الشركة في تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الذاتية التي أسهمت في ترشيد النفقات، وشملت عمرة حاقن الغاز الثاني، وصيانة وحدة الكهرباء (29PP-2)، ومحطة إنتاج الديزل في حقل زلة، ومنظومة حقن المياه في حقل الفداء، وتحديث خزانات ميناء الزويتينة (5D-1 و5D-3 و5D-8)، وتنفيذ أعمال الحماية الكاثودية، وإصلاح 20 معدة ثقيلة، وتشغيل ضاغط الغاز (LP Compressor).

وتناول الاجتماع مستهدفات الشركة خلال عام 2026، وفي مقدمتها المحافظة على مستوى إنتاج يبلغ 40 ألف برميل يومياً، والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني للغاز، والحصول على شهادة الجودة الدولية (ISO).

كما خصص جانب من الاجتماع لمراجعة الميزانيات التشغيلية لعامي 2025 و2026، ومناقشة التقديرات الأولية لميزانية عام 2027، بما يتماشى مع خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الإنتاج.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات الفنية والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الزويتينة للنفط، إلى جانب مختصين بالشركة وممثلين عن الشريك الأجنبي “OMV”.