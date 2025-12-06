«الزويتينة» للنفط تشغّل وحدة حقن جديدة.. رفع الإنتاج إلى 31 ألف برميل يومياً

واصلت شركة الزويتينة للنفط والغاز تعزيز عملياتها التشغيلية وسجلت إنجازاً جديداً بعد تشغيل وحدة الحقن الثانية في واحد من أهم مواقعها الإنتاجية.

وأوضح تقرير الشركة أن تشغيل الوحدة الجديدة رفع كميات الغاز المحقون وزاد معدلات إنتاج النفط الخام في حقل 103D الذي يبلغ إنتاجه حالياً 15000 برميل يومياً ويشهد زيادة بواقع 8000 برميل بعد دخول الوحدة إلى العمل، وهذا التطور دعم فتح خمسة آبار جديدة ليصل إجمالي إنتاج الشركة إلى أكثر من 31000 برميل يومياً.

وأعرب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن شكره لرئيس مجلس إدارة شركة الزويتينة وكل العاملين فيها، وأكد تقديره لهذه الجهود التي تعكس قدرة تشغيلية وتنظيمية عالية رغم التحديات ومحدودية التمويل.

وتسعى شركات الإنتاج الليبية إلى رفع معدلات الضخ وتعزيز عمليات الحقن للحفاظ على ضغط المكامن وتحسين معامل الاستخلاص، ويأتي تشغيل وحدات الحقن الجديدة ضمن مسار فني يهدف إلى زيادة الإنتاج واستدامته ودعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القدرات المحلية وتقليص التوقفات الناتجة عن الظروف الفنية ونقص التمويل.

وتُعد شركة الزويتينة واحدة من أبرز شركات النفط في ليبيا، وتأسست في ثمانينيات القرن الماضي، وأدارت خلال سنوات ما بعد 2011 تحديات تشغيلية متعددة نتيجة الظروف الأمنية والتمويلية، وشهدت مواقعها برامج صيانة وتطوير للحفاظ على استقرار الإنتاج في الحقول التابعة لها.