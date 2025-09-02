الزيارة الأولى منذ 1959.. «كيم جونغ أون» يصل الصين ويستعد للقاء «بوتين وشي جين بينغ»

وصل الزعيم الكوري الديمقراطي، كيم جونغ أون، إلى الصين على متن قطار خاص، للمشاركة في فعاليات الذكرى الثمانين لنصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الكورية الديمقراطية.

وغادر كيم جونغ أون بيونغ يانغ في الأول من سبتمبر وعبر الحدود الصينية عند الفجر في الثاني من سبتمبر، استجابةً لدعوة من الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

وأشارت التقارير إلى أن الزعيم الكوري قد يعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة، في خطوة غير مسبوقة منذ توليه السلطة، إذ لم يشارك في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف من قبل.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لزعيم كوري ديمقراطي منذ عام 1959، عندما حضر جد كيم، مؤسس كوريا الديمقراطية، كيم إيل سونغ، استعراضًا عسكريًا صينيًا.

وتأتي زيارة كيم بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت في تيانجين شمالي الصين يوم الاثنين، في وقت تُحيي فيه بكين هذا الأسبوع الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الصين وكوريا الديمقراطية، وربما تمهيدًا لتعزيز التنسيق السياسي والعسكري بين كوريا الديمقراطية وروسيا.